إريكسين على رادار ريال مدريد

انتشرت في الفترة الماضية أنباء تتعلق برغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع لاعب وسط متميز لتعزيز قوة هذا المركز، ووقع اختيار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، على الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد.



وعلى الرغم من رغبة "المرينجي" في تلبية مطلب زيدان، إلا أن صعوبة المفاوضات مع العملاق الإنجليزي قد تحول أنظار ريال مدريد إلى لاعبين آخرين كالدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ودوني فان دي بيك، متوسط ميدان فريق أياكس أمستردام الهولندي.



ووفقًا لتقارير صحفية، فإن إدارة "الملكي" تحتفظ باتصالاتها المنتظمة مع لاعب الوسط الدنماركي البالغ من العمر 27 عامًا، وفي الأسبوع الماضي نقلت له الإدارة فكرة أنه ما زال على رادارها وبقائمتها خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية وأنه في حال فشل صفقة بوجبا فإنها ستسعى على الفور في حسم صفقته لأنه أولى أولوياتها بعد الفرنسي.