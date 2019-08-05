ترامب: نندد بالعنصرية والكراهية لأنها تمزق القلوب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "علينا أن نتأكد من أن الأشخاص الذين يشكلون خطرا على المجتمع لا يحملون السلاح"، مؤكدًا أن أعمال القتل الوحشية جريمة ضد الإنسانية.



جاء ذلك منذ قليل في بيان للرئيس الأمريكي بشأن حوادث إطلاق النار، وأوضح ترامب: "علينا أن نندد بالعنصرية والكراهية لأنها تمزق القلوب، مطالبًا من إف بي آي أن يحقق في جرائم الإرهاب الداخلي.



وفي الختام عزي ترامب رئيس المكسيك بالضحايا الذين سقطوا في هجوم إل باسو.