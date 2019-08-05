تشافي يسعى للانتقام من الدحيل في أولى مهامه مع السد

يستهل تشافي هيرنانديز مشواره التدريبي مع فريقه السد القطري في مواجهة نارية مع جاره الدحيل القطري في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدا الثلاثاء، في الدوحة.



وكان نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقا انتقل إلى صفوف السد لاعبا عام 2015 ونجح خلال العام الحالي في قيادة فريقه إلى التتويج بطلا للدوري القطري للمرة الأولى منذ ست سنوات في مايو الماضي، قرر بعدها الاعتزال بعمر التاسعة والثلاثين.



وبعد أيام قليلة على قرار اعتزاله، أعلن السد تعيينه مدربا للفريق الأول خلفا للبرتغالي جيزوالدو فيريرا.



وقال تشافي في حديث لموقع النادي الرسمي "الجميع يعلمون أني أحب الكرة الهجومية والاحتفاظ بالكرة.. اعتدت على الفوز عندما كنت لاعبًا وأريد أن أفوز الآن عندما أصبحت مدربا".



وأضاف: "أعرف جميع اللاعبين كما أن الجهاز الفني المرافق لي يتمتع بالكثير من الخبرة الميدانية وعملوا في كثير من الفرق في مختلف البلدان، وبالتالي سيساعدونني مساعدة كبيرة".