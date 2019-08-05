الجزائري إسماعيل بن ناصر: فخور بانضمامي للميلان

أعرب لاعب كرة القدم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن افتخاره بالانضمام إلى "إيه سي ميلان" الإيطالي، أحد أكثر الأندية تحقيقا للألقاب في العالم، معترفا بأنه لم يستطع رفض هذه الفرصة.



وقال بن ناصر، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الإثنين "أنا سعيد للغاية هناك وبأن أكون جزءا من هذا النادي صاحب الأمجاد الكبيرة، ولا أدري ماذا أقول سوى أن لدى حماس كبير وشعور بالفخر".



وأضاف لاعب خط الوسط الجزائري (21 عاما)، الذي انضم بشكل رسمي إلى الروسونيري قادما من إمبولي بعقد يمتد لخمسة أعوام مقابل حصول فريقه السابق على 16 مليون يورو، "لم أكن أتوقع كل ما حققته من نجاح؛ لأنه قبل ثلاثة أعوام لم أكن ألعب مع المنتخب الوطني".



وتابع "لكني تحليت بالصبر وتدربت كثيرا، والآن كل شيء يبدو جميلا أمامي، أنا سعيد للغاية ولجماهير النادي أقول (هيا يا ميلان، نحن فريق كبير)، وأعد بتقديم كل ما أستطيع، في الحقيقة أنتظر بدء المشاركة بفارغ الصبر. وسأقوم بكل شيء من أجل التأكد من أنني جاهز بنسبة 2000 في المائة".