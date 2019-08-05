وكيل الأزهر: نشر نتائج المواد المطعون عليها اليوم

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم من اليوم الإثنين، نشر نتائج المواد المطعون عليها بالثانوية الأزهرية تباعًا حسب ما ينتهي إليه التصحيح، على بوابة الأزهر الشريف، والصفحة الخاصة بكل طالب التي سجل فيها مواد الطعن، وهي خدمة إلكترونية جديدة للتيسير على الطلاب، مبينا أنه سيستمر فتح باب التقدم للطعون حتى الخميس 22 أغسطس الجاري.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم مقر كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، للاطمئان على عملية تصحيح أوراق الطلاب المطعون عليها، والتأكد أن الأمور تسير في هدوء وسرية بما يضمن حق الطالب.



وأوصى "عباس" المصححين بالالتزام بالتعليمات الواردة والنظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الطالب، مشددا على ضرورة قراءة الورقة المطعون عليها قراءة متأنية وكاملة حتى يضمن الطالب حقه.



من جانبه، قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كونترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن الإقبال على الطعون صار قليلا في الأيام الأخيرة، موضحًا أنه ما زالت مادة الأحياء تتصدر مواد الطعون ويليها الكيمياء،الفيزياء، النحو، التفسير، اللغة الإنجليزية، والصرف.



وأوضح أن وكيل الأزهر الشريف، يتابع يوميًا أعمال الطعون، ودائمًا ما يحث على الجدية والالتزام بالضوابط المعمول بها في مراجعة أوراق الطلاب المطعون عليها، ووضع مصلحة الطالب نصب الأعين مع الحفاظ على سرية العمل.