نتائج قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا



أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المؤهلة لدور المجموعات التي أقيمت اليوم الإثنين عن العديد من المباريات الهامة، إذ حسمت بعض الفرق وجودها، فيما يتبقى آخرون لم يحسموا أوضاعهم حتى الآن.



وجاءت المواجهات كالتالي:



الفائز من مباراة دينامو زجرب الكرواتي – فيرينتسفاروشي المجري يلتقي مع الفائز من مباراة ماريبور السلوفيني – روسينبرج النرويجي.



الفائزة من مباراة سي إف آر كلوج البلجيكي – سيليتك الأسكتلندي يلتقي مع سلافيا براج التشيكي.



الفائز من مباراة النجم الأحمر الصربي – كوبنهاجن الدنماركي يلتقي مع يونج بويز السويسري.



الفائز من مباراة أبويل نيقوسيا القبرصي – كارباج أقدام الأوزبكي يلتقي مع الفائز من مباراة باوك اليوناني وأياكس أمستردام الهولندي.



الفائزة من مباراة لاسك لينز النمساوي – بازل السويسري يلتقي مع الفائز من مباراة كلوب بروج البلجيكي – دينامو كييف الأوكراني.



الفائز من مباراة باشاك شهير التركي – أوليمبياكوس اليوناني يلتقي مع الفائز من مباراة كراسونودار الروسي – بورتو البرتغالي.

