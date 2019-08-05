"الوزراء الكويتى" يدين الهجمات الإرهابية الأخيرة فى عدن

أدان مجلس الوزراء الكويتي، الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدينة عدن اليمنية مؤخرًا على أيادي الميليشيات الحوثية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وقال المجلس في بيان اليوم الإثنين: "مجلس الوزراء يعرب عن استنكاره حوادث التفجير التي قامت بها الميليشيات الحوثية، والتي استهدفت معسكر الجلاء ومركزًا للشرطة في عدن وأسفرت عن قتل عدد من العسكريين".



وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية مساء الخميس الماضي، استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة، مضيفة أن 13 شخصًا قتلوا وأصيب آخرون في الهجوم، فيما أعلن فرع تنظيم داعش في اليمن، مسئوليته عن الحادث ونشر صورة لمنفذ العملية.



فيما هاجمت ميليشيات الحوثيين في اليمن عرضًا عسكريًا قرب مدينة عدن، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، فيما أعلن الحوثيون مسئوليتهم عن أحد الهجومين، الذي استهدف معسكر الجلاء.