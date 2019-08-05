فالفيردي يعلن قائمة برشلونة للجولة الأمريكية

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، قائمة فريقه المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض آخر جولات الفريق التحضيرية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.



وشهدت القائمة، غياب نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة، وجاءت القائمة كالتالي، "تير شتيجن، نيتو، إيناكي بينا في حراسة المرمى، سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، موسى واجي، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي، فيربو في الدفاع، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، اَرثر ميلو، رافينيا، ألينا، دي يونج، فيدال، ريكي بويج في الوسط، لويس سواريز، عثمان ديمبلي، جريزمان، بيريز، أبيل رويز في الهجوم".



ومن المقرر أن يلعب برشلونة مباراتين وديتين أمام فريق نابولي الإيطالي خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يومي 7 و10 أغسطس الجاري.