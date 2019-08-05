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مصر

"التكييفات" ترفع حجم استهلاك الطاقة بأمريكا لـ44.5 مليار قدم كعب يوميا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:08 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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أكدت شركة جلوبال بلاتس الأمريكية أنه من المحتمل أن تسجل الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا يوم الجمعة 19 يوليو، في استهلاكات الغاز الطبيعي في محطات الطاقة الكهربائية،أذ يبلغ 44.5 مليار قدم مكعب.

وأشارت "جلوبال بلاتس" أنه تجاوز استهلاك الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الرقم القياسي السابق البالغ 43.1 مليار قدم مكعب - والذي تم تحديده في 16 يوليو 2018 - في خمسة أيام في يوليو، مشيرة إلي أنه ساهمت درجات الحرارة الأعلى من المعتاد وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي نسبيًا في زيادة استهلاك الغاز الطبيعي بواسطة المولدات الكهربائية.

دفع ارتفاع الطلب على الكهرباء لتكييف الهواء خلال موجة الحر من 15 يوليو حتى 22 يوليو توليد الطاقة المتزايدة، وخاصة من المولدات التي تعمل بالغاز الطبيعي. على الرغم من أن أعلى درجات الحرارة حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن معظم الولايات الواقعة شرق جبال روكي قد شهدت طقسًا أكثر دفئًا من المعتاد في الأيام التي سبقت موجة الحر. من 16 يوليو إلى 21 يوليو، تجاوز متوسط درجة الحرارة القصوى 85 درجة فهرنهايت في معظم أنحاء البلاد.

كما أدت أسعار الغاز الطبيعي المنخفضة نسبيًا إلى ارتفاع توليد الغاز الطبيعي هذا الصيف. وفقًا لـ Natural Gas Intelligence، بلغ متوسط الأسعار الفورية للغاز الطبيعي في هنري هاب في لويزيانا 2.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) من 16 يوليو إلى 21 يوليو. حتى الآن هذا الصيف (1 يونيو - 1 أغسطس)، بلغ متوسط أسعار هنري هاب 2.31 دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بنسبة 19 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

كانت أسعار الغاز الطبيعي الفورية في أماكن أخرى من البلاد أقل من أسعارها في هنري هوب. بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي في Chicago Citygate - المؤشر الإقليمي للأسعار لدول الغرب الأوسط - أقل بمقدار 19 ¢ MMBtu عن أسعار Henry Hub هذا الصيف حتى الآن. تم تداول الأسعار الفورية الإقليمية في الشمال الشرقي (مثل دومينيون الجنوبية في ولاية بنسلفانيا الغربية) بمقدار 30 ¢ MMBtu أقل من Henry Hub.

في السنوات الأخيرة، وصلت العديد من المولدات التي تعمل بالغاز الطبيعي عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في PJM Interconnection، وهي منظمة النقل الإقليمية (RTO) المسؤولة عن إدارة الكهرباء بالجملة في 13 ولاية ومقاطعة كولومبيا.
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