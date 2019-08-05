احتفال كنيسة "مار جرجس - سيدي بشر" بستينيّتها يستمر عقب القداس

امتد إحياء الذكرى الستين لأول قداس بكنيسة الشهيد مار جرجس بسيدي بشر إلى ما بعد القداس الإلهي، حيث أقامت الكنيسة احتفالية حضرها قداسة البابا تواضروس الثاني.



تضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات، منها عرض لتاريخ الكنيسة المحتفلة، وتقديم نيافة الأنبا باڤلي، أسقف عام قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، درع ستينية الكنيسة لقداسة البابا، وكلمة عن الكنيسة والاحتفالية ألقاها كاهن الكنيسة القس يوسف زكي، بالإضافة إلى مجموعة من الترانيم التي قدمها فريقي كورال الكنيسة المذكورة. وفي الختام ألقى قداسة البابا كلمته.