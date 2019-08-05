فريدي برينزي: جون سينا يرتكب أفعالًا مستفزة

أجرى الكاتب والممثل الأمريكي فريدي برينزي مقابلة مع الإعلامي الشهير أريلل هلواني تحدث فيها عن تجربته داخل WWE في فريق الإبداع الخاص بالاتحاد.



وتحدث برينزي عن علاقته بنجوم WWE خلال فترة عمله وخص بالذكر النجم الكبير جون سينا.



وقال برينزي إنه عانى من بعض المشاكل مع جون سينا حيث كان يخسر منه بشكل مستمر منذ اليوم الأول الذي عمله فيه داخل اتحاد WWE.



وأشار برينزي إلى أنه كان على وشك أن يتشاجر مع جون سينا عندما قام الأخير بمقاطعة محاضرة كان برينزي يلقيها على زملائه من المصارعين.



حيث طلب منه برينزي أن يخرج من المبنى على الفور لأنه لا حاجة له بالوجود في هذه المحاضرة مشيرا إلى أنه أخبر سينا بأنه سوف يخبر فينس مكمان رئيس WWE عما يقوم به من استفزازات إن لم يكف عن مثل هذه الأمور.