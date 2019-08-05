80 مليون جنيه لتحويل الخطوط إلى كابلات هوائية بكهرباء شمال الدلتا

أكد المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه فيما يتعلق بجهود الشركة لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية فقد تم تخصيص مبلغ 79مليون 976 ألف جنيه للعام المالي 20182019 لتحويل الخطوط الهوائية المارة اعلى الكتل السكنية والتي تمثل خطورة على المواطنين إلى كابلات أرضية.



وأضاف رئيس كهرباء شمال الدلتا أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (300)عملية واطلاق التيار الكهربائي بها بمبلغ 66830000 (سته وستون مليون وثمانمائة وثلاثون الفا) جنيهًا فقط لا غير بنسبة تنفيذ 84% من المستهدف من المشروع.



وجاء ذلك خلال استعراض المهندس محمد عسل لانجازات الشركة في إطار استمرارً المتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للوقوف على مستجدات ما تم إنجازه لدعم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

