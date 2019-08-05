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رياضة

توسيع برنامج محمد بن زايد لـ"الجوجيتسو" في مخيم للاجئين السوريين

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:05 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة بالمز الرياضية حرصهما على توسيع مظلة المستفيدين من برامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو في مخيم مريجيب الفهود للاجئين السوريين في الأردن.

وينظم البرنامج بالتعاون مع اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي للجوجيتسو وشركة الاتحاد للطيران، وبدأت في المخيم فعاليات البرنامج الذي يشرف على تنفيذه 25 مدربا ومدربة من حاملي الحزام الأسود، وهم حاصلون أعلى الشهادات الدولية في التدريب.

وتم ترشيح المدربين من شركة بالمز الرياضية، الذراع الفني للاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، والتي تكفلت بتوفير كل الأدوات الرياضية ووسائل الدعم اللوجستي لإنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الرياضية والإنسانية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات جعلت منها واحدة من أهم الرياضات في الإمارات.

وأضاف أن رياضة الجوجيتسو تشهد شعبية متنامية عاما بعد آخر، وذلك بفضل الدعم والمؤازرة التي تجدها من سموه والتشجيع الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.
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