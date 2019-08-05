"الإنجيلية" تنعى ضحايا حادث معهد الأورام

نعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، على رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع مساء أمس الأحد، في منطقة قصر العيني، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.



وقال الدكتور أندريه زكي في بيانه: "نصلي أن يمنح الله عزاءً وصبرًا لأهالي الشهداء، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل".



وأدانت رئاسة الطائفة الإنجيلية هذا العمل الإرهابي الآثم الذي لا يتورع عن استهداف الأبرياء.



يذكر أنه وقع حادث إرهابي أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، وأسفر الحادث عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين.