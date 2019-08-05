بلومبرج: ارتفاع جديد لمعدلات التضخم فى تركيا وتوقعات بزيادتها

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تراجع معدلات التضخم في تركيا يأتي بشكل مؤقت، بعد الخفض الكبير لمعدلات الفائدة من قبل البنك المركزي.



وتابعت أنه من المتوقع أن تتعرض معدلات التضخم التركية لانتكاسة جديدة مدفوعًا بزيادة أسعار الكهرباء والتخلص التدريجي من التخفيض الضريبي على السيارات، ومن المؤكد أن بيانات اليوم الإثنين ستظهر تسارع معدلات التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ 4 أشهر، حيث ارتفعت إلى 16.9٪ سنويًا في يوليو من 15.7٪ في يونيو.



وأضافت أن معدلات التضخم في تركيا تسير في اتجاه سلبى، خصوصًا بعد موجة ارتفاع الأسعار التي حدثت مرة واحدة، وسيستمر هذا الاتجاه التصاعدي، طالما ظل النشاط الاقتصادي بطيئًا.



وأشارت إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة، بفضل التأثيرات الأساسية التي لم تنجح الحكومة التركية في القضاء عليها.