وزير الحج السعودي: أصدرنا مليوني تأشيرة إلكترونية لتسهيل القدوم

أكد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية محمد صالح بن طاهر بنتن، حرص المملكة على تسهيل وصول المسلمين لآداء مناسك الحج، وبذل جميع الجهود وتضافر كل الجهات للعمل في وقت واحد على خدمة ضيوف بيت الله الحرام.



وقال "بنتن" خلال مشاركته اليوم الإثنين، في ندوة الحج الكبرى بدورتها الـ44 تحت عنوان الإسلام تعايش وتسامح، إن المملكة أصدرت مليوني تأشيرة إلكترونية للقادمين للحج لتسهيل إجراءات القدوم.



وأوضح وزير الحج والعمرة، أن مكة تستقبل اليوم عددًا كبيرًا من الحجاج يوازي عدد سكانها في ظل حسن الإدارة والتنظيم الجيد، لافتًا إلى أن قرابة 350 ألف شخص قدموا لخدمة الحجاج من كل الجهات.