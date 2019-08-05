ضبط مسؤول شونة بالجيزة بسبب عجز 2255 طنًا من الأقماح المستلمة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية التفاصيل الكاملة عن القبض على المسؤول عن شونة وهنجر كمبرة وكفر حكيم بمركز كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة بسبب عجز في الأقماح المستلمة أثناء عمليات الجرد والتصفية للاقماح المحلية المستلمة بلغت نحو 2255 طنا و757 طنا وتحرير محضر برقم 485 جنح طوارىء بمركز شرطة كرداسة بتاريخ 31 يوليو الماضي.



وقالت المصادر في تصريح خاص للدستور، إنه أثناء عمليات الجرد والتصفية لهنجر كمبرة والذي كان يحتوي علي كمية من القمح المحلي تم اسلامها أثناء موسم التوريد بلغ قدرها 2879 طنا و610 كيلو جرام وطبقا لمحاضر الغلق والجرد والتصفية تبين ان اجمالي المنصرف من الهنجر تصل قدرها نحو 1839 طنا و900 طنا ليكون العجز 1039 طنا و710 طنا.



وأوضحت المصادر أنه أثناء الجرد والتصفية لشونة كمبرة كانت تحتوي على أقماح محلية تم استلامها خلال الموسم الحالي بلغ قدرها نحو 1689 طنا و367 طنا وطبقا لمحاضر الغلق والجرد والتصفية تبين ان اجمالي المنصرف من الاقماح بلغ نحو 473 طنا و320 طنا ليكون العجز بالشونة نحو 1216 طنا و47 كيلو جرام.

