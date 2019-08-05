تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الإثنين، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة بـ"خلية الزيتون الأولى" لجلسة الأول من سبتمبر المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.