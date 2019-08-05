تخصيص 230 ساحة ومسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى بالفيوم

خصصت مديرية أوقاف الفيوم 230 ساحة ومسجدًا، لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب المصلين.



وقالت محافظة الفيوم، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين و"الاحتياطيين " لصلاة العيد، مشيرا إلى أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين.



وأشار إلى أن الساحات والمساجد التي تم تجهيزها لأداء صلاة العيد موزعة بواقع 8 ساحات ببندر أول الفيوم، و4 ساحات ببندر ثان، و41 ساحة بمركز الفيوم، و39 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمركز ومدينة أبشواى، و52 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و25 ساحة بمدينة ومركز طامية، و9 ساحات بمركز يوسف الصديق، و15 ساحة بالشواشنة، بالإضافة إلى 16 مسجدًا كبيرًا بمختلف أنحاء المحافظة.