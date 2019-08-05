استعدادات وزارة الصحة لتطبيق مبادرة "مليون إفريقى"

تستعد وزارة الصحة والسكان لبدء تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى فى الدول الإفريقية، بدولة تشاد آخر الشهر الجارى.



واتخذت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات تمهيدًا لتطبيق المبادرة، حيث تم تجهيز الفرق الطبية بشكل كامل لبدء المبادرة الرئاسية من دولة تشاد.



وعقدت وزارة الصحة اجتماعًا ضم 18 مكتبًا لمنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى المكتب الإقليمى لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لإفريقيا، لدعم مبادرة الرئيس وتسهيل عمل الفرق المصرية وحشد المنظمات الصحية فى الدول الإفريقية، لكى تسير على نفس النموذج الذى وجه به الرئيس السيسى للقضاء على فيروس بى وسى فى القارة الإفريقية بحلول عام 2030.



وتقوم وزارة الصحة بزيارات مستمرة للدول الإفريقية لتحديد احتياجات ومتطلبات كل دولة على حدة واختيار الأماكن المقرر إجراء الفحص بها، تمهيدًا لتطبيق مبادرة علاج "مليون إفريقى"، حيث تستهدف أكثر من 14 دولة إفريقية وسيتم إطلاق المبادرة من دولة تشاد وسيتم تطبيقها بالتتابع على باقى الدول.

وتقوم وزارة الصحة لتوفير العلاج للمرضي المصابين بفيروس سي، وتوفير الكوادر الطبية، وبعض الفحوصات المعملية.



وتقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتحضير بمبادرة الرئيس السيسى الخاصة بعلاج مليون إفريقى من فيروس سى فى دولة تشاد، لافتة إلى أن التنسيق يشمل تصاريح المعدات والأجهزة الطبية والمستلزمات الضرورية وتسهيل دخولها للدول الإفريقية.



ويعتمد السيستم الخاص بالمبادرة على تسجيل المواطنين بأرقام تعريفية، لعدم وجود قاعدة بيانات بالمواطنين في الدول الإفريقية أو تعداد دقيق بإجمالي المواطنين، وامتلاكهم بطاقة تحقيق شخصية، فسيتم تجهيز قاعدة بيانات بشكل يدوي.

