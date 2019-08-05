ترحيل 8 عناصر إخوانية إلى سجن طرة

رحلت الأجهزة الأمنية 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المرحلين من الكويت منذ عدة أسابيع والصادر بحقهم قرار بالحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، من نيابة أمن الدولة العليا إلى سجن استقبال طرة.



ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.



وكانت السلطات الكويتية بالتنسيق مع السلطات المصرية رحلت المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان الذين ألقي القبض عليهم هناك بتهمة التورط في عمليات عنف بمصر.