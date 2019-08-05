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مصر

رئيس بعثة الحج: غرفة عمليات البعثة تعمل على مدار الساعة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:24 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، رئيس بعثة الحج الرسمية، إن هناك متابعة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مشكلة لمتابعة بعثات الحج المصرية بالأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة هذا العام 80 ألف حاج.

وأكد محمد عبدالعاطي، خلال تصريحات صحفية في مطار القاهرة، قبل مغادرته الأراضي المقدسة، أن الغرفة المنعقدة بالأراضي المقدسة لم تسجل أي عقبات أو مشكلات تواجه الحجاج هناك، مشيرا إلى أن وفد بعثة الدولة الرسمية تفقد الفنادق والمطابخ والمستشفيات التي تستقبل الحجاج المصريين هناك، لافتا إلى أن هناك حالات من كبار السن من مصابي الأمراض المزمنة تم إسعافهم على مدار الفترة الماضية.

وأوضح رئيس بعثة الحج، أن هناك تنسيقا تاما بين كافة البعثات المصرية بالأراضي المقدسة من حجاج التضامن والسياحة والأوقاف، للتسهيل على الحجاج في الأراضي المقدسة، فضلا عن أن هناك تنسيقا لمناسك يوم عرفة.

ويغادر مطار القاهرة الدولى، خلال ساعات، الدكتور محمد عبدالعاطي، رئيس بعثة الحج الرسمية، والوفد المرافق له، متوجها إلى الأراضي المقدسة، لرئاسة بعثة الحج الرسمية للعام الحالى، ومتابعة الإجراءات التى وضعتها الحكومة للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج، وخروج موسم الحج بالشكل الأمثل ودون حدوث أى مشاكل.

واستقبل رئيس بعثة الحج الرسمية، اللواء عصام وهبة، رئيس قطاع العمليات بميناء القاهرة الجوى، وحازم الصفطي، رئيس قطاع الأمن بشركة الميناء، واللواء أشرف حافظ، مدير الصالة الموسمية بالمطار.

ونقلت مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة، و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى، و7000 حاج من حجاج الترانزيت، و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين.
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