المشدد 3 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهما بتزوير محررات رسمية لقطعة أرض في المرج.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين "حامد. م، عامل، و"إيهاب. ا" عاطل، اتفقا على تزوير أوراق ومحررات تخص قطعة أرض على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهات، وأمد المتهم الثاني المتهم الأول بالبيانات اللازمة والأوراق المطلوبة لشراء قطعة أرض ملك لآخر.



وألقى قسم شرطة المرج القبض على المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك فيما بينهما بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة الأرض، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.