بالأسماء.. حركة تنقلات "قضاة الاستئناف".. ترقية 322 مستشارًا

وذكر بيان صادر من محكمة النقض، اليوم، أنه تم نظر حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية، وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل، مشيرًا إلى فتح باب التظلمات اعتبارًا من الغد الثلاثاء، وحتى الثامن عشر من أغسطس الجاري.





قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ترقية 322 مستشارًا إلى درجة "رئيس استئناف"، و338 مستشارًا إلى درجة "نائب استئناف"، وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة "مستشار".