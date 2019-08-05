بالصور.. ملصقات فى محطات المترو لتعريف المواطنين بكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية

قال أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه بناء على تعلميات المهندس على فضالي، رئيس الشركة، فتم لصق ملصقات إعلانية على كل كبائن الطوارئ الخاصة بالحرائق في المترو، وذلك للتعريف بكيفية استخدامها.



وأوضح "عبدالهادى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه حرصًا من الشركة على وجود أعلى مستوى من التأمين داخل المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو تم نشر هذه الملصقات والتى تساعد في معرفة خطوات استخدام أجهزة الأطفاء اليدوية، بطريقة سهلة وبسيطة.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة، إلى أن المترو يضع في عين الاعتبار تقديم خدمة آمنة ومميزة للمواطني، خاصة مع زيادة الكثافة الركابية على المرفق، خاصة أنه يتم افتتاح عدد من المحطات الجديدة، مما يزيد من جذب المواطنين إلى المرفق.