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تقارير ومتابعات

المواطنون ينتظرون أمام بنك الدم بمعهد ناصر للتبرع

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر وريم محمود
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ينتظر العشرات من المواطنين أمام بنك الدم بمستشفى معهد ناصر للتبرع بالدم لمصابى الحادث.
وقال (محمدـ أحد المتبرعين) في تصريح خاص"للدستور" إنه عندما علم بالحادث لم يتوان لحظة وترك عمله من أجل التبرع.

وأكد المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير، مشيرًا إلى أن آثارالحريق الضخم الذى اندلع، منذ قليل، خارج المعهد عقب انفجار سيارة لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.

وأشار بيان المكتب إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة؛ نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدًا عن غرف المرضى، لافتًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات، كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.

كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، فيما انتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمأنة المرضى والأهالى.
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