الاقتصاد الألماني يواجه الركود.. وتحذيرات لـ"منطقة اليورو"

أظهر مسح أعدته مجموعة "سنتكس" للأبحاث أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تدهورت في أغسطس الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2014، محذّرا من أن ألمانيا ستتعرض للركود الاقتصادي.



وقالت المجموعة إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض من 5.8 في يوليو إلى 13.7 في أغسطس، ليتراجع كثيرا مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى قراءة عند 7.7.



وتعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في يوليو 2012 "بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر" لحماية اليورو ونسب إليه بهذا التعهد الفضل على نطاق واسع في تماسك الكتلة الأوروبية.