إيقاف لاعب الجودو المصري إسلام الشهابى بسبب المنشطات

قررت منظمة المنشطات الدولية "الودا" إيقاف إسلام الشهابى، لاعب منتخب الجودو، 8 سنوات، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات خلال بطولة الجمهورية التى شارك فيها اللاعب، يناير الماضى.



وصرحت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، بأن لاعب منتخب الجودو إسلام الشهابى تم إيقافه 8 سنوات بسبب تعاطيه الهرمون الذكرى خلال مكمل غذائى، تناوله قبل بطولة الجمهورية التى شارك فيها اللاعب.



وكانت "الوادا" قد قررت إيقاف اللاعب 8 سنوات لثبوت تعاطيه المنشطات من خلال العينة التى تم سحبها منه فى بطولة الجمهورية.



وتم توقيع غرامة مالية على اللاعب 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 30 آلاف جنيه على الاتحاد، إلا أن الجودو تقدم بتظلم على العقوبة المالية، خاصة أن اللاعب شارك فى بطولة الجمهورية باسم ناديه وليس باسم المنتخب.