السبت.. عرض فيلم "مكسيم" بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية، عرضا للفيلم الروائي القصير "مكسيم"؛ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بالمكتبة، بمركز المؤتمرات، في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 10 أغسطس الجاري.



ويتبع العرض مناقشة بحضور المخرج محمد رشاد، والباحث علي العدوي.



"مكسيم" إنتاج مصري 2007 وتبلغ مدة عرضه 30 دقيقة، ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، عندما تصبح عجوزًا، وتشعر بالوحدة، ولا یوجد أمل في حیاة أفضل، سوف تجد طریقك لمواجهة ذلك حتى لو كان طریقًا كاذبًا.



يشار إلى أن المخرج محمد رشاد قد قام بصناعة فيلمين روائيين هما "من بعيد"، و"مكسيم" بالإضافة إلى عمله كمساعد مخرج في فيلم "الخروج للنهار" للمخرجة هالة لطفي.