لقاء عراقي سوري لإعادة فتح منفذ القائم

عقد قائد قوات حرس الحدود العراقي، الفريق الركن حامد الحسيني اجتماعا مع نظيره السوري ومسئولين آخرين في منفذ القائم الحدودي، لبحث آلية فتح هذا المنفذ.



وبحث الاجتماع الذي جرى على الجانب العراقي من الحدود بحضور مدير شرطة دير الزور ومدير الجمارك السورية، التعاون بين القوات السورية والعراقية في تحقيق وبسط الأمن على هذا المعبر.



وأشار الحسيني إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اكتمال بناء كل البنايات الخاصة بمنفذ القائم الحدودي التي هدمت على أيدي عناصر تنظيم "داعش".