النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي حول طفلة عذبها عشيق أمها بالعجوزة

تسلمت نيابة العجوزة تقرير الطب الشرعي حول تعذيب حارس عقار لطفلة عشيقته حتى الموت، في العجوزة.



أكد التقرير أن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، تعرضت للتعذيب ووجود آثار ضرب على جسدها مما أسفر عن وفاتها.



وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، الإثنين، استمرار حبس المتهم، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتعذيب طفلة عشيقته حتى الموت.



وكان اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من مستشفى قصر العيني بوصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات جثة هامدة وإدعاء والدتها بسقوطها من علو إلا أن الأطباء اشتبهوا في الإصابات ووجود شبهة جنائية في الحادث فأبلغوا الشرطة.



وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة لفحص البلاغ وتم التحفظ على والدة الطفلة التي قررت في بداية أقوالها أن طفلتها أثناء لهوها أعلى السلم سقطت من الطابق الثالث، لكن الكشف الطبي كشف عن وجود آثار ضرب وكدمات وسحجات متفرقة بجسد الطفلة ومع مواجهة ضباط الشرطة للأم اعترفت بأن صديقها هو من انهال ضربا على الطفلة وأنه ساعدها في نقلها إلى المستشفى واختلقا رواية سقوطها من أعلى لعدم مساءلتهما قانونيًا.



وأشارت التحريات برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى أن الطفلة أثناء لهوها أحدثت ضجة ما أثار غضب عشيق والدتها "حارس عقار" فانهال عليها ضربًا بخرطوم حتى أصيبت بشدة وفقدت الوعي فأسرع مع والدتها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.



وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه

