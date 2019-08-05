ريال مدريد يعلن عودة "لوكا" يوفيتش من الإصابة

كشفت تقارير، اليوم الإثنين، عن استعادة نادي ريال مدريد مهاجمه الصربي الشاب لوكا يوفيتش المنضم حديثًا من نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الصيف، بعد إكمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد.



ولم تبدأ الأمور كما هو مخطط لها من الدولي الصربي لوكا يوفيتش الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، فبعد وصوله إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، لم يتمكن من إظهار كل قدراته، حيث كان بديلًا خلال مواجهة بايرن ميونخ، وضد أرسنال لم يلعب سوى 16 دقيقة بعد تبديله بسبب تعرض زميله ناتشو للطرد.



وفي ديربي العاصمة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد الذي انتهى بنتيجة كبيرة للغاية لصالح الروخي بلانكوس 7-3، تعرض لوكا يوفيتش الذي كان أحد أفضل المهاجمين في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، لإصابة بعد اصطدامه مع الحارس يان أوبلاك، ليخرج من اللقاء مصابًا.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن الصربي الشاب لوكا يوفيتش عاد الآن إلى التدريبات الجماعية لنادي ريال مدريد الإسباني، وسيكون متاحًا لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان ضد فريق ريد بول سالزبورج في النمسا، ويأمل زيدان أن يظهر بالشكل المطلوب والمنتظر.