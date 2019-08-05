تونس: ضبط 56 شخصًا حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية

تمكنت التشكيلات العسكرية التونسية العاملة فى المنطقة الحدودية العازلة بقطاع بن قردان بولاية "مدنين" من ضبط 53 شخصًا حاولوا دخول الأراضى التونسية بطريقة غير شرعية من ناحية الحدود مع ليبيا.



وذكرت وزارة الدفاع التونسية - في بيان لها، اليوم الإثنين- أنه تم إرجاع المضبوطين وهم: 20 سودانيًا و33 إيفواريًا - إلى الأراضى الليبية، مشيرة إلى أنه تم التنبيه عليهم بضرورة الدخول إلى تونس عبر البوابات الرسمية وبأوراق تثبت هويتهم.



وأضافت الوزارة - في بيانها - أن التشكيلات ذاتها تمكنت من إيقاف شخص سوداني وقامت بتسليمه إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة بولاية "مدنين"، التي بدورها تولت ترحيله نحو القطر الليبى، فضلًا عن إيقاف سودانيين اثنين آخرين، وتم تسليمهما إلى مركز الحرس الحدودي بـ"المقيسم".