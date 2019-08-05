روسيا تعزي واشنطن في حادثي إطلاق النار بتكساس وأوهايو

أعربت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن تعازيها لذوي ضحايا حادثي إطلاق النار اللذين وقعا فى ولايتي تكساس وأوهايو في أمريكا خلال اليومين الماضيين.



وذكرت السفارة الروسية- في بيان أصدرته اليوم، ونقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنها تتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في حادثي إطلاق النار اللذين استهدفا مدينة إل باسو في ولاية تكساس ومدينة دايتون في ولاية أوهايو.



وأشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل تعازيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد.



يذكر أن 30 شخصًا لقوا مصرعهم جراء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في أمريكا.