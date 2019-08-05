تأجيل سماع الشهود فى محاكمة 35 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، سماع أقوال شهود الإثبات خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة" إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.



وصرح المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، بأن عدد المتهمين ارتفع إلى 56 متهمًا، وسوف تتم إعادة إجراءات محاكمة 21 متهمًا خلال انعقاد الجلسات.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين، بحضور محمد عادل، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أثناء أحداث رابعة، وقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، فقد تم تجهيز المأمورية، وتوجهنا إلى جميع المحاور، ونفاذًا للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقًا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه بتحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم ، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.



ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.