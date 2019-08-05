رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بالمنيا

قررت محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.



وقالت المحافظة في بيان، اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظة، والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية، وعمل "نوبتجيات " على مدار الأربع والعشرين ساعة لتلقى أي بلاغات ترد من المواطنين، ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري خلال فترة العيد.



ووجهت رؤساء الوحدات المحلية، والقروية بتكثيف العمل، وإنجاز كل أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى، والمرور على المخابز والمستشفيات والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية، للتأكد من انتظام العمل، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين.



وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ضرورة التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة النهرية بالمراسي والمعديات التي تستخدم في نقل المواطنين، ووضع كل الاحتياجات الأمنية المطلوبة، بالتنسيق مع أجهزة الحماية المدنية.



وكلف مديرية التموين بالتأكيد على توافر الخبز طوال أيام العيد، وإعداد خطة عمل للمخابز، وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع وأسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية بالمحطات، وضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار.



وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، حالة الطوارئ بالمستشفيات، والتأكيد على الانضباط والوجود للأطباء والعاملين، وتوفير الأدوية الخاصة بقسم الطوارئ وسيارات الإسعاف، واستقبال الحالات العاجلة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين، لتنظيم حملات مكثفة على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين، والتأكد من حملهم شهادات صحية سارية المفعول.



كما أعدت مديرية الطب البيطري خطة عمل لفتح المجازر قبل العيد بأسبوع وطوال أيام العيد بالمجان للأهالي والمستفيدين، مع القيام بالتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق ومنع ذبح الأضاحي خارج المجازر، وذلك بالتنسيق مع الصحة والتموين والتأكيد على النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر والمرور على الثلاجات ومحال الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.



وخصصت مديرية الأوقاف 203 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، مع اختيار خطباء ممن مشهود لهم بالاعتدال والقبول لدى المواطنين، والتأكيد على ضرورة نظافة الطرق المؤدية إلي المساجد وإنارتها.



من جانبها، أعلنت مديرية الزراعة عن تشكيل لجان لمتابعة حماية الأراضي ورصد حالات التعدي خلال إجازة عيد الأضحى وإزالتها في المهد، وذلك من خلال اللجان المختصة، والتصدي لأي من حالات التعدي، بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية.