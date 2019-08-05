إلغاء فعاليات مسيرة العودة الجمعة المقبلة

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اقتصار فعاليات المسيرات الأسبوع المقبل، على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيم ملكة شرق غزة، ومخيم العودة شرقي خان يونس.



وأضافت الهيئة فى بيان لها، أنها قررت استثناء يوم الجمعة المقبل من أي فعاليات، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لتحضيرات العيد الأضحى المبارك، حيث يوافق يوم الجمعة الثامن من ذي الحجة.



وأوضحت الهيئة أن المسيرات ستكون يوم الجمعة بعد القادمة تحت شعار "جمعة الشباب الفلسطيني".