تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان" لجلسة الأول من سبتمبر المقبل؛ لتعذر حضور المتهم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات على المتهم "أشرف حجازي" غيابيًا، وعاقبت 15 متهمًا آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان".



وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.