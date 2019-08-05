الدراويش يطالب بتنفيذ طلبات اجتماع الأندية

تواجد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى باجتماع ممثلى الأندية مع اتحاد الكرة ممثلا عن النادى، لوضع تصورات الموسم الجديد.



وأكد المنياوى على ضرورة خوض كل نادٍ مبارياته على ملعبه، من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ومن أجل تحقيق مبدأ المساواة والعدالة علي جميع الأندية.



وتابع علي جميع الأندية الالتزام بالمواعيد واللوائح المنظمة للمسابقة، والتى تم إصدارها من قبل اتحاد الكرة حتى يتحقق مبدأ التكافؤ.



وأتم صبرى المنياوى بأن مسابقة الدورى يجب أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا والذى يمنحها مزيدا من التنافسية.



وكانت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، قد أعلنت انطلاق منافسات النسخة الجديدة بمسابقة الدورى المحلى اعتبارا من يوم 19 سبتمبر المقبل مع إلغاء نظام القرعة الموجهة.