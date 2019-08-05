أكراد سوريا: سنقف صفًا واحدًا فى مواجهة التهديدات التركية

أعلنت القوات الكردية في شمال شرق سوريا، أنّها ستقف صفًا واحدًا في مواجهة التهديدات التركية، حسب ما أفادت "العربية".



وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة عبر الحدود شمال شرق سوريا، وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.



وأوضحت واشنطن أنّها تشعر بالقلق إزاء اعتزام الجيش التركى شنّ عملية شرق نهر الفرات فى سوريا، وأنّها تعتبر هذه الأعمال غير مقبولة.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد الأحد، بأنّ بلاده ستشنّ عملية شرقي نهر الفرات في شمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.



قال أردوغان إنّه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية، لكنه لم يكشف عن موعد انطلاقها، وستكون العملية ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاثة أعوام.