المشدد 10 سنوات لمسجل حاول تهريب مخدرات لصديقه بقسم المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات لمسجل خطر؛ بتهمة محاولة إدخال مواد مخدرة لصديقه داخل السجن بدائرة قسم المرج.



تعود تفاصيل الواقعة، بتفتيش قوات الأمن الزيارات لنزلاء السجن من قبل ذويهم، فتم الاشتباه في "إسلام.م.ع" مسجل خطر، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدري الحشيش والترامادول، وذلك أثناء زيارته أحد أصدقائه.



وبمواجهة المتهم بالمواد المضبوطة بحوزته اعترف بأنها من أجل الاتجار وأنه اتفق مع صديقه المسجون على أن يعطي له المواد المخدرة في زيارته له بالسجن وتقسيم الربح بينهما من حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

