تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم شرطة مدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة الأول من سبتمبر المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.



يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة.