بـ«الاستكتاب الخفيّ».. كيف انصف الطب الشرعي مظاليم الثانوية العامة من الطلاب؟

رحلة من التخبطات، يخوضها المظاليم من طلاب الثانوية العامة كل عام، للبحث عن درجاتهم التائهة هنا وهناك، بعدما عانوا من المذاكر طوال العام، وتفاجئوا بدرجات لم يتوقعوها، فلجأوا إلى الطب الشرعي علّه ينصفهم من ظلم التصحيح.



الطب الشرعي، هو الجهة المنوط بها الحكم بالفصل في نسب أوراق الامتحان للطلاب أو إبعادها، وأثبت صحة مجهوداته في الواقعة الأخيرة، التي وضع فيها القول الفصل بالأمس، في أزمة الطالبة "مريم ملاك"، الفتاة التي عُرفت إعلاميًا بـ"صفر الثانوية" لحصولها على صفر في جميع المواد.



نالت قضية الفتاه منذ عام، تعاطفًا كبيرًا من قبل المصريين، وكذلك وسائل الإعلام، فالنتيجة كانت مغايرة تمامًا لكل نتائجها في المراحل الدراسية السابقة، فكانت دومًا تحصل على مجموع ٩٥٪؜، إلا أن الفتاه خاضت رحلة لإثبات فكرة تبديل ورقها، وطعنت بنتيجتها أمام الإدارة التعليمية في أسيوط.



وتم تصحيح أوراق الإجابة، ولكن شكواها رُفضت فتقدمت بطعن آخر أمام النيابة العامة، التي أمرت بتشكيل لجنة من خبراء الخطوط في المدينة نفسها، تألفت من ثلاث خبراء، لكنهم دحضوا مزاعم «فتاة الصفر»، هُنَا جاء الطب الشرعي ليقول كلمة الفصل، فتم استكتابها أمامه وثبت أنه تم تغيير الأرواق بالفعل ممكن أتاح لها دخول امتحانات الدور الثاني.



لم تكن "ملاك" هي الحالة الوحيدة لطلبة الثانوية العامة، التي انصفها الطب الشرعي، فهناك حكايت عديدة لطلاب انصفهم الطب الشرعي. الدكتورة هبة يوسف، رئيس قسم الطب الشرعي بكلية طب جامعة السويس، تؤكد على أن الفحص الجنائي بمثابة درع واق لطلاب الثانوية العامة في حماية حقوقهم.



تضيف: "في الخطوة الأولى يقوم الطالب بالاستكتاب، بيحث يُطلب منه كتابة اسمه أكثر من مرة، إلى أن يستفيض في كتابة جمل تتضمن كل الحروف الهجائية باللغتين العربية والإنجليزية، وصولًا إلى كتابة موضوع متكامل بشكل متكرر قد يصل إلى عشر مرات".



تكمل " هبة" أن عملية الكتابة لا تتم بشكل عبثي، ولا يمكن للطالب غش اللجنة، واستحداث طريقة لكتابته، لأن الأسلوب الخطي لكل شخص يطبع في منذ ولادته، وترتسم معلومات الكتابة بفصي المخ، وتعطي إشارات للعضلات؛ ما ينتج عنه حركة الأصابع بشكل معين، وتحريك القلم بصورة محددة لذا فالكتابة ليست وليدة اللحظة.



تؤكد خبير الطب الشرعي، أن الاستكتاب هو الطريقة الأكثر فاعلية، حتى عند محاولة الشخص تحوير طريقة رسمه للحرف، فإنه بالكاد يغير شكل حرف أو إثنين لكنه لن يصمد في تغيير الباقية، وأن حاول تغيير خطه فيحتاج عشر سنوات من المحاولة حتى ينجح.



توضح، أن الاستكتاب ليس فاصلًا في الفحص، لكن تبدء مرحلة المضاهاة أو مقارنة الخطوط، عن طريق التصوير الضوئي "scan"، لما كُتب في مرحلة الاستكتاب وتكبيره، لتفريق نقش الحروف وزواياها، حتى أنه يحدد المدة الزمنية التي استغرقها الحبر ليجُف، ومنها تتأكد أن كان تبديل الأوراق تم بعد موعد الامتحان أم وقت آخر.



حالة مريم ليست الوحيدة، فهناك "سمر عبدربه"، تروي الطالبة أنها صدمت بعد الحصول على مجموع ٧٪؜، خاصة أنها تبوأت المركز الثالث على طلاب مدرستها، في الصف الثاني الثانوي، وهو نتيجة لتفوقها.



تقول أن اللحظة الأولى لمعرفة والدها النتيجة، لم يشك للحظة أن هذا مجهودها، وكذلك والدتها التي قامت على الفور باصطحاب ابنتها الى مديرية التعليم بالدقهلية لتقديم تظلمات، مشيرة إلى أنها عرفت أن ورقها تم تبديله.



حرر محامي سمر السيد محضرًا بالنيابة العامة، ومن ثم تم تحديد جلسة وخلالها قدم شكوى رقم 22868 ضد وزير التربية والتعليم، المقدم من الطالبة، بندب لجنة من مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة، قسم أبحاث التزييف والتزوير، لاستكتاب الطالبة، لمضاهاة خطها مع الخط المدرج بكراسات الإجابة طبقًا للأصول الفنية المتبعة، لبيان عما إذا كانت كراسات الإجابة تخصها من عدمه.



وتقرر تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم ١٧ من الشهر الجاري حتى تقدم وزارة التربية والتعليم أصول أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة، والمستندات، والمذكرات، بحسب حديث والدها لـ«الدستور».