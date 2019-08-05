تجديد حبس مجري حوار "جنينة" 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، الإثنين، تجديد حبس "معتز شمس الدين ودنان" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة إليه على خلفية الحوار الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.



وكان "ودنان" قد أجرى حوارًا صحفيًا لأحد المواقع الأجنبية مع المستشار "جنينة"، نشر خلاله ادعاءات على لسان "جنينة" ضد مؤسسات الدولة.



ووجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي.

