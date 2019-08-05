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حوادث

الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثامين ضحايا حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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انتهت مشرحة زينهم بمصلحة الطب الشرعي من تشريح جثامين ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام مساء أمس الأحد؛ نتيجة تصادم سيارة قادمة عكس الاتجاه بثلاث سيارات أخرى.

وحصل الأطباء الشرعيون، الذين تولوا عملية التشريح، على عينات من الجثث لبيان أسباب الوفاة وإجراء تحليل DNA للتعرف على هويتهم.

وأفاد مصدر، بأن المصلحة ستأخذ عينات من أسر الضحايا لإجراء تحليل البصمة الوراثية ومطابقتها مع العينات المأخوذة من الجثامين.

كانت وزارة الصحة، أعلنت عن ارتفاع أعداد مصابي حادث معهد الأورام إلى 19 حالة وفاة، و32 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، وقصر العينى، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.

وأوضحت وزارة الصحة، أن هناك من 3 إلى 4 حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة ومتوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.
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