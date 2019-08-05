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عالم

"أتلانتس مصر".. "ديلي بييست" تكشف أسرار المدينة الغارقة التى تجسد أساطير اليونانية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:37 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن مدينة "اتلانتس المفقودة" وجدت في مصر في قاع البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل الإسكندرية.

وتابعت أن مدينة هركليون التي شهدت تتويج الملكة كيلوباترا، ففي الأساطير اليونانية القديمة كانت أتلانتس الخيالية أكبر منافسي أثينا ولكنها كانت ملعونة من الآلهة لذلك غرقت تحت سطح البحر واختفت لقرون عديدة، وبدأ العديد من المؤرخين يكتبون معلومات مغلوطة عن المدينة والقديمة وموقعها.

وأضافت أن بعض المؤرخين يعتقدون أن أتلانتس لم يكن لها وجود يومًا ما وأنها موجودة فقط في الأساطير اليونانية القديمة، ولكن هناك العديد من المدن الشبيه لها والتي واجهت نفس المصير.

وأشارت إلى أن المدينة الفرعونية الغارقة في أبو قير التي اكتشفها قائد في سلاح الجو البريطاني عام 1933، قد تكون مثال حي لأتلانتس، فهي مدينة ظلت تحت سطح البحر لما يقرب من 1500 عام.

وأوضحت أنه للصدفة الغريبة أن المدينة تحمل اسم هركليون أحد أشهر الشخصيات الأسطورية اليونانية، وهو ما كانت تتحدث عنه الأسطورة أيضًا، كما أن المدينة التي كانت صاخبة يومًا شهدت تتويج الملكة كيلوباترا.

وتابعت أن هذه المدينة كانت ذات يوم أحد أشهر المدن الساحلية المزدهرة في مصر، إذا كنت تجلب البضائع وكانت النقطة المحورية في المدينة معبدًا ضخمًا مخصصًا للإله آمون، وكانت شبيه إلى حد كبير بمدينة البندقية.

وأضافت أن لغز غرقها مازال يحير الجميع، ولكن بدراسة الأحداث التي شهدتها الإسكندرية خلال عامي 323 و1303، فقد تعرضت المدينة لنحو 23 زلزال وكان أخطرها عام 365، حيث سقط الخط الساحلي واختفت مجموعة من المدن.
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