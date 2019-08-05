ورش فنية وندوات شعرية بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الورش الفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية.



حيث أقام بيت ثقافة 26 يوليو ورشة رسم طبيعة صامتة بألوان الزيت، قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتعريف الرواد على أساسيات الرسم بالزيت وكيفية تحضير التوال قبل البدء في الرسم، وعمل تكوين مناسب مع مراعاة التوازن اللوني.



ونظمت مكتبة النزهة ورشة تصميم لوحات عن معالم الإسكندرية ضمن النشاط اليومي لمرسم الطفل، قامت خلالها أخصائي للفنون التشكيلية بتدريب الأطفال على كيفية ربط عناصر التصميم مع بعضها البعض وإظهارها باستخدام الألوان خشبية.



وأقيمت ورشة لإعادة استخدام إطارات السيارات التالفة بقصر ثقافة برج العرب، قامت خلالها مسئول نادي العلوم بتعريف الرواد كيفية تنظيف الاطار القديم ودهانه حتي يمكن استخدامه كمقعد أو كقطعة ديكور بحديقة المنزل، وتجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم الخط العربي والرسم بالكلمات تدريب الفنان محمد جابر، وفي قصر ثقافة الشاطبي تناول مسئول الثقافة العامة موضوع بناء الشخصية والدوافع في القصة القصيرة وذاك خلال ورشة القصة المقامة أسبوعيا بالقصر.



ونظم بيت ثقافة القباري أمسية شعرية لمناقشة أعمال الشاعر جابر سلطان منها شوكة الإدمان، بكائية النسر الحزين بحضور نخبة من شعراء الثغر، أما مكتبة الشلالات فأقامت محاضرة بعنوان "شخصيات صنعت التاريخ" تحدثت خلالها مسئول المكتبة عن نبوية موسى ودورها في التعليم وتربية الأجيال.