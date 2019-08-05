الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية يعلن مشاركته في مبادرة "حياة كريمة"

أعلن الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي، استعداده للمشاركة في مبادرة حياة كريمة والتي أعاد طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي أثناء فعاليات مؤتمر الشباب السابع.



وقال مجدي البدوي، رئيس الاتحاد، سنسعى خلال الفترة المقبلة التنسيق مع أطراف المشاركة الاجتماعية من الشباب المتطوع والمؤسسات لحكومة ووزارتي التضامن والتخطيط، بالإضافة إلى الهيئات الأهلية، وذلك لزيادة فاعلية المبادرة.



وأضاف البدوي، بأن الاتحاد سيقوم بعملية رصد ومتابعة، وتلقي ردود أفعال المواطنين ونقلها إلى الجهات المسؤولة حتى يتم تصحيح الأخطاء أولا بأول لضمان نجاح المبادرة، مؤكدًا أن اتخاذ القرار بالمشاركة في المبادرة يأتي بدافع انساني إلى جانب الدافع الوطني، حيث أنها تعمل على سد الفجوة التنموية بين القرى وبعضها بالإضافة إلى الاستثمار.



واعتبر رئيس الاتحاد المحلي بالإسكندرية أن تنمية الإنسان خطوة جديدة على طريق العدالة الاجتماعية التي يسعى الرئيس السيسي لتحقيقها، وهو ما وضح من خلال تطوير منظومتي الصحة والتعليم وإقامة مشروعات كبرى لتقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التأمين الاجتماعي من خلال قانون جديد

وأكد البدوي، أن النقابة تسعى جاهدة للمشاركة أيضًا في مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال التنسيق مع اللجان النقابية بالمحافظات.