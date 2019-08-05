الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية يعلن مشاركته في مبادرة "حياة كريمة"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:33 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
أعلن الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي، استعداده للمشاركة في مبادرة حياة كريمة والتي أعاد طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي أثناء فعاليات مؤتمر الشباب السابع.

وقال مجدي البدوي، رئيس الاتحاد، سنسعى خلال الفترة المقبلة التنسيق مع أطراف المشاركة الاجتماعية من الشباب المتطوع والمؤسسات لحكومة ووزارتي التضامن والتخطيط، بالإضافة إلى الهيئات الأهلية، وذلك لزيادة فاعلية المبادرة.

وأضاف البدوي، بأن الاتحاد سيقوم بعملية رصد ومتابعة، وتلقي ردود أفعال المواطنين ونقلها إلى الجهات المسؤولة حتى يتم تصحيح الأخطاء أولا بأول لضمان نجاح المبادرة، مؤكدًا أن اتخاذ القرار بالمشاركة في المبادرة يأتي بدافع انساني إلى جانب الدافع الوطني، حيث أنها تعمل على سد الفجوة التنموية بين القرى وبعضها بالإضافة إلى الاستثمار.

واعتبر رئيس الاتحاد المحلي بالإسكندرية أن تنمية الإنسان خطوة جديدة على طريق العدالة الاجتماعية التي يسعى الرئيس السيسي لتحقيقها، وهو ما وضح من خلال تطوير منظومتي الصحة والتعليم وإقامة مشروعات كبرى لتقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التأمين الاجتماعي من خلال قانون جديد
وأكد البدوي، أن النقابة تسعى جاهدة للمشاركة أيضًا في مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال التنسيق مع اللجان النقابية بالمحافظات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

أصالة تُثير الجدل على "انستجرام".. فما السبب؟

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان الرسمى عن أعداد المصابين

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وفاة فرد أمن بحادث معهد الأورام.. وشقيقه:"مات وهو بيأمن المكان"

منذ حوالي 14 ساعة

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

ستوديو

مانشستر يونايتد يرفض عرض ريال مدريد لاقتناص بوجبا

شاهد..الأغنية الدعائية لـ"ولاد رزق2"

"ماتوصونيش " لهيثم شاكر تصل لنصف مليون مشاهدة

الخميس.. طرح فيلم "خيال مآتة" بدور العرض السينمائية

رياضة

رونالدو: أفلام الرعب المفضلة لدي

ممدوح عباس يوجه رسالة لأعضاء لإدارة اتحاد الكرة

غدًا.. حفل زفاف مصطفى فتحي

النني ينعي ضحايا حادث معهد الأورام ويدعو بالشفاء للمصابين

الرئيس نيوز

طوارئ بمستشفيات جامعة الأزهر لاستقبال مصابي "معهد الأورام"

هل فقدت البنوك شهيتها لشراء أدوات الدين القصيرة؟

بقيمة ملياري دولار.. دخول الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق حسابات البنك المركزي

بداية "الأهرام" ونهاية "مارلين".. 5 حوادث من الأرشيف في مثل هذا اليوم

منوعات

الأرصاد اليابانية: توقعات باستمرار موجة الحر

عاصفة استوائية تتجه نحو اليابان

محمد فودة يكتب: خالد الطوخى.. "الطعن فى الظهر" و"القافلة تسير"

دراسة: "من ينام أكثر" الرجال أم النساء؟

كشكول

فتح باب تظلمات نتائج الإعدادية بـ"تعليم البحيرة"

تنسيق الجامعات.. إعفاء 50 طالباً بالشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي

لطلاب الدبلومات الفنية.. خطوات التسجيل بموقع تنسيق الجامعات 2019

اليوم.. الجامعة الألمانية تسلم المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة

إسلام سياسي

مرصد الإفتاء: القاعدة الخطر الأكبر للمجتمعات بعد اندثار داعش

صحيفة بريطانية: قطر تمول التطرف عبر بنك بريطاني

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش


زيت وسكر

ارتفاع الوفيات في حادث “معهد الأورام” لـ 20 حالة بينهم مجهولين

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

يحمي من السرطان.. 9 فوائد صحية للبصل

تخفيضات 25% على أسعار الأسماك واللحوم والدواجن في هذه الأماكن

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

الخميس.. "مذكرات عبد الرحمن الأبنودي" بمؤسسة بتانة

ورش فنية متنوعة بثقافة الإسكندرية

فعاليات اليوم الثاني بالأسبوع الثقافي والفني بقرية أبو الصفا

الأربعاء.. نادي السينما المستقلة بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك