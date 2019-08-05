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اقتصاد

تفاصيل أحدث خرائط الحقول البترولية فى مصر بالبحر المتوسط

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:31 م
حقل ظهر
حقل ظهر
سيد ابراهيم
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لفتت مصر أنظار العالم خلال الخمس سنوات الماضية فى مجالى البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية، حيث كانت من أولى الدول التى أنتجت البترول من الصحراء بمنطقة الشرق الأوسط، وكانت تمتلك الريادة والسيطرة البترولية بالمنطقة، وتقوم بتصدير النفط والغاز لمعظم الدول المجاورة، ولكن منذ عام 2009 بدأت تتراجع نسبيًا بسبب التوترات السياسة بالمنطقة حتى توقفت عن الإنتاج والتصدير فى عام 2011 بسبب الأحداث التى وقعت منذ هذا العام حتى بداية 2014، ولكن سرعان ما استعادت عافيتها مرة أخرى فى ظل القيادة السياسية وبفضل قيادات البترول التى استطاعت خلال هذه الفترة القصيرة أن تعيد لمصر مكانتها البترولية بالمنطقة وتلفت أنظار العالم بالاكتشافات الجديدة فى الغاز بمنطقة البحر المتوسط.

وتتميز مصر بتنوع الحقول الصحراوية والبحرية وموقعها الاستراتيجى، الأمر الذى أدى إلى تهافت شركات البترول العالمية للعمل فى مصر وضخ استثمارات بالمليارات من أجل الاستفادة وإتاحة فرص العمل لهم كفرص طويلة الآجل.

وتمتلك مصر كميات ضخمة من احتياطيات الغاز الطبيعي تصل إلى أكثر من 60 تريليون قدم غاز وتكفى لمدة تزيد على 15 عامًا، وفقًا للدراسات والأبحاث البترولية، ما لم يتم اكتشاف أية أبار جديدة.

وترصد "الدستور"، أهم حقول البترول والغاز حسب الخريطة البترولية لمصر.


حقل "ظهر"
ويقع أهم حقول الغاز المصرية بمنطقة البحر المتوسط، من أهمها حقل "ظهر" الذى يقع بمنطقة شروق، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد، وينتج حاليًا نحو أكثر من 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا ستصل إلى 2.7 مليار قدم قبل نهاية العام الجارى 2019، على أن تصل إلى أكثر من 3.2 مليار قدم يوميًا بعد استكمال باقى مراحل المشروع.


حقل "نورس"
بينما يقع حقل نورس شمال شرق دلتا مصر بإجمالي إنتاج يومى أكثر من 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا.


حقل "آتول"
حقل "آتول" شمال محافظة دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج أكثر من 350 مليون قدم مكعب يوميًا


حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل
بدأت حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل إنتاجها المبكر من الغاز من حقلى نورس وليبدا فى مارس 2017، وتقدر احتياطيات الحقول بنحو 5 تريليونات قدم مكعب غاز، وبمعدل إنتاج يومى 700 مليون قدم مكعب غاز، كما بلغ إنتاج حقول جيزة وفيوم نحو 400 مليون قدم مكعب يوميًا.


حقل سلامات
تم اكتشاف حقل "سلامات" عام 2013 من قبل شركة "بى بى البريطانية"، ويقع في شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، باحتياطي يقدر بنحو 1637 مليار قدم مكعب.


حقل التمساح
يقع حقل التمساح على بعد 56 كم من مدينة بورسعيد، وتشغله شركة بترول بلاعيم.

ويصل إنتاج مصر حاليًا من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، فى حين أن الاستهلاك المحلى من الغاز استخدامات (منازل - سيارات - مصانع – منتجات تجارية - كهرباء) وصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، ويتم حاليًا تصدير الفائض من الغاز الطبيعي المصرى إلى الدول الشقيقة.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، له خلال بداية الأسبوع الجارى، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول، إلى حدود 34.7 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، فيما بلغ حجم الاستهلاك خلال نفس الفترة من العام 31.3 مليون طن، لتسجل بذلك فائضًا قدره 3.3 مليون طن خلال 2019، نتيجة الاكتشافات المتزايدة الحقول الغاز والبترول.
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