تجديد حبس ديلر "أستروكس" في النهضة

قرر قاضي المعارضات بالسلام، الإثنين، تجديد حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة كمية من مخدر الأستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم.



وكشفت التحريات عن أن المتهم "ح. ع" يروج مخدر الأستروكس بدائرة القسم، مستغلًا امتلاكه توك توك يخفي المواد المخدرة بداخله، واعترف بحيازته المضبوطات وترويجها بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة ثان السلام، تفيد بترويج سائق توك توك المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكن ضباط قسم شرطة السلام ثان من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس قبل ترويجها، وبسؤاله اعترف بحيازته المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.